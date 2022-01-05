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Ağrı'da gece termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

05.01.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da gece termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 10, Erzincan'da 7, Erzurum ve Iğdır'da 6, Tunceli'de 5, Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 5, Iğdır'da 2, Erzurum'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzincan'da 1, Kars'ta 3, Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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