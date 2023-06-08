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Ağrı’da iki yeni hizmet binası faaliyete geçti

08.06.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Ağrı’da yapımı tamamlanan iki hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı’da iki yeni hizmet binası faaliyete geçti

Ağrı’ya gelen Başkan Sekmen Ağrı Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında yapımının tamamlandığı hizmet binalarının açılışı öncesi Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’u makamında ziyaret etti. Buradan Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan’la beraber Ağrı Belediyesine geçen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ziyarette Ağrı Belediye Başkanlık Makamına geçerek şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Vali Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Belediye meclis üyeleri ile Belediye Başkan yardımcıları Sıtkıye Mahallesi Yaşar Kemal caddesi üzerinde bulunan "Aile sağlık Merkezinde 3 muayene odası, gebe izleme merkezi, aile planlama odası ve aşı-bebek izlem odasının bulunduğu Ahmed-i Hani Aile Sağlığı Merkezi ile Sıtkıye Mahalle Muhtarlık odası, Taziye evi, Kuran kursunun bulunduğu hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Başkan Sekmen Ağrı AK parti il Başkanlığını ziyaretinin ardından İlden Erzurum’a yolcu edildi.

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