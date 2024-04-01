Ağrı’da ilk kez açık kalp ameliyatı yapıldı

Ağrı’da daha önce yapılmayan Bypass ameliyatının yapılmasıyla birlikte, vatandaşlar çevre illere gitmek yerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek tedavilerini olma şansı bulacak. Ameliyatın ardından kısa sürede taburcu edilen hastalar, kontrol sürecini de aynı şehirde kolaylıkla takip edebilecek.

Ağrı’da ilk defa yapılan açık kalp ameliyatının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ağrılı hastalarımızın Bypass ameliyatları Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerinin desteğiyle artık kendi şehirlerinde, Ağrı’da yapılıyor. Kalp damar cerrahisi hastalarımız daha önce tedavi için Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlere gidiyordu. Hastalarımız, bu imkanları kendilerine Ağrı’da sunan devletimize, bu hizmeti veren hekimlere minnettar.”





