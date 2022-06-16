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Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı

16.06.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı

Ağrı'da polis ekiplerince takibe alınan İran uyruklu iki şüpheli, konakladıkları otelde 25 kilo 704 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, İran uyruklu P.S ve A.N'nin Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat üzerine harekete geçti.

Fiziki takip yapan ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla şüphelilerin kaldıkları otelde arama yaptı.

Otel odasında yatağın altına gizlenmiş valizde 26 pakette 25 kilo 704 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt İran

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