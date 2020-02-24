Ağrı'da jandarmanın 2019 yılında yaptığı operasyonların sonuçları açıklandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 2019 yılı içerisinde terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ile uyuşturucu madde kullanımı, kaçakçılık ve hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan operasyonların bilançosu açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde, ​Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden birinin tutuklandığını belirtildi.

Aynı tarihte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik biri büyük, 9'u orta çaplı 2 bin 736 operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, biri sağ olmak üzere 27 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yürütülen ikna çalışmaları sonucu 6 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu operasyonlarda 4 el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 15 el bombası, 2 anti tank roket mühimmatı, 16 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 1290 fişek ve 69 şarjör, 4 tabanca ile bu tabancalara ait 193 fişek ve 6 şarjör,

27'si büyük 2'si küçük 29 tüp, 4 dizüstü bilgisayar, 3 el telsizi, 1 gece görüş gözlüğü, 1 dürbün, yaklaşık 600 kilogramlık yiyecek, yaşam malzemesi ve tıbbi malzemenin ele geçirildiği duyuruldu.