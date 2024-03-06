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Ağrı'da "Kadın Çalıştayı" düzenlendi

AA AA
06.03.2024 13:54
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Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Ağrı Kadın Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Koç, Valilik koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) işbirliğiyle üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, kadınların hayatın her alanında erkeklerle yan yana ve omuz omuza olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları her zaman öncelediğini ve baş tacı yaptığını ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Dünyada birçok medeni ülke daha kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermemişken, bizim devletimiz ilk başta kadınlara bu hakkı vermiştir. Bazen kadın eşitsizliği ve bu tarz tartışmalara girerler. Cenabı Allah herkesi fıtratı üzerine, erkeği erkek yaratmıştır, kadını kadın yaratmıştır. Bunlar birbirlerinin rakibi değillerdir. Birbirinin tamamlayıcı unsurlarıdırlar ve beraber oldukları zaman bir anlam ortaya çıkıyor. İlla ki bir üstünlükten bahsedeceksek kadın erkekten üstündür diyorum çünkü dünyadaki en kıymetli şey galiba annelik olsa gerek ve bu kadına verilmiş bir özellik."

AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ise üniversitede 8 bin 500 kız öğrencinin ve 197 kadın akademisyenin olduğunu dile getirdi.

Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç da kadınların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, bağımsız ve güçlü bireyler olarak toplumda daha aktif şekilde yer almalarını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Pilot bölgeler belirlediklerine işaret eden Koç, "Kadınlarımızla bir araya geldik. Asıl amacımız, kadınlarımıza ne yönde yardımcı olabiliriz sorularının cevabıydı. Kadınlarımız bizden çok mutlu olduğumuz bir şekilde, eğitim istediler, gelişmek istediklerini ifade ettiler. Biz de şu anda aktif olarak Kur'an-ı Kerim eğitimleriyle başladık. Mesleki kurslardan sanatsal faaliyetlere, sağlık eğitiminden girişimcilik atölyelerine geniş bir yelpazede kadınlarımıza eğitimler sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve il protokolü de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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İkindi
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