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Ağrı'da kadın muhtarın köyü hizmetlerle güzelleşiyor

10.10.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğubayazıt ilçesi Dalbahçe köyünün ilk kadın muhtarı Meryem Önkür, devlet ve hayırseverlerin desteğiyle köyüne halı saha ve park kazandırdı - Köyünde kütüphane temelinin atılmasını da sağlayan üniversite mezunu Önkür: - "Ben sadece hizmet için bu işe girdim. Köylülerimizin duasını almak bana yetiyor. İşimi severek yapıyorum"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünün ilk kadın muhtarı Meryem Önkür, devlet ve hayırseverlerin desteğiyle köyüne halı saha ve park kazandırdı ayrıca köyde kütüphanenin temelinin atılmasını sağladı.

İlçeye uzak bir köy olan 250 haneli Dalbahçe'de yaşayan Mustafa ve Nubar çiftinin 8'i kız 9 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Meryem Önkür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 5 yıl önce mezun oldu.

Köyüne dönen Önkür, yörede yaşayan kadınlara örnek olmak ve kadınların da muhtarlık yapabileceğini göstermek amacıyla 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde erkek rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.

Görev yaptığı 3 yıllık süreçte çeşitli sorunlarını çözüme kavuşturduğu köyün sakinleriyle iyi diyaloglar kuran Önkür, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve keyifli vakit geçirmesi için devletin desteğiyle bu yıl köyüne halı saha, hayırseverlerin de desteğiyle park kazandırdı.

Önkür, halı sahada çocuklar ve köy sakinleriyle maç yapmak için buluştu. İlk defa halı sahaya ayak basan çocuklar, yaşlılar ve kadın muhtarın oynadığı futbol maçı, eğlenceli anlara sahne oldu.

Meryem Önkür, AA muhabirine, köyünü güzelleştirmek için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Seçim döneminde çeşitli vaatlerde bulunduğunu, bunları da devlet desteğiyle hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu anlatan Önkür, çocuklara park, gençler için de halı saha sözünü yerine getirdiğini, köy içindeki yollara parke döşenmesi çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

- "Köylülerimizin duasını almak bana yetiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 yıl önce Ağrı'ya geldiğinde, köylerine halı saha için aldığı sözün yerine getirilmesinden mutlu olduğunu dile getiren Önkür, destekleri için Soylu'ya teşekkür etti.

Önkür, şöyle devam etti:

"Bir vaadimi gerçekleştirdi, Allah ondan razı olsun. Valimiz Osman Varol ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle de halı sahamızı yapmış olduk. Gerçekten hem ben hem de gençlerimiz çok mutlu. İnşallah devletimizin desteğiyle köyümüz için daha güzel hizmetler yapacağız. Köylülerimiz halı saha yapılmasına önce şaşırdı sonra da çok sevindi. Halı saha yapacağıma başta kimse inanmıyordu yapınca da çok mutlu oldular. Bir dahaki döneme yine aday olacağım. Ben sadece hizmet için bu işe girdim. Köylülerimizin duasını almak bana yetiyor. İşimi severek yapıyorum."

İlçedeki köyler arasında tek kadın muhtarın kendisi olduğunu belirten Önkür, hem genç yaşta muhtarlığın hem de köylerinin büyük olmasının ilk başta kendisini zorladığını ancak vatandaşlarla el ele vererek güzel hizmetler yaptıklarını belirtti.

Önkür, köyde çocuklar ve kadınlar için kütüphanenin temelini attıklarını söyledi.

Köy sakinlerinden İbrahim Beycan ise bölgede erkekler varken kadınların muhtarlık yapmasına sıcak bakılmadığını ancak Meryem Önkür'ün verdiği sözleri yerine getirmesinin sonraki seçimlerde diğer köylere de örnek olacağını söyledi.

Habibe Küsen de kadınlar olarak muhtarla çok rahat diyalog kurduklarını ve Meryem Önkür'ün her zaman destekçisi olacaklarını dile getirdi.

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