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Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

20.03.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel tedavi altına alındı.

Ağrı'da kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'da, kadın sığınma evinin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezindeki kadın sığınma evinin bahçesindeki yüksek gerilim hattında ortaya çıkan kıvılcım mutfağa sıçradı.

Sıçramanın etkisiyle mutfakta yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgeye giden ekipler elektrik ve doğal gazı kesti.

Dumandan etkilenen kadın sığınma evinde kalan 3 çocuk, 2 kadın ve 2 personel, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


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