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Ağrı'da kargo aracında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

06.09.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da kargo aracında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Ağrı'da kargo aracında gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Ağrı'da durdurulan kargo aracında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ve gıda maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, gümrük kaçağı ürünlerin bir kargo aracıyla gönderileceği bilgisi üzerine söz konusu aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 ton pirinç, 1000 güneş gözlüğü, 440 termoslu kupa bardak, 3500 paket prezervatif, 540 adaptör, 2122 cep telefonu kılıfı, 622 peluş oyuncak, 263 çeşitli markalarda numaralı gözlük, 7070 elektronik sigara podu, 3800 metal bileklik, 1800 metal kolye, 590 bıçak, 85 çekiç, 7200 tütün sarma kağıdı ve 149 çok amaçlı pense ele geçirildi.

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