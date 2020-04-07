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Ağrı'da kavgaya karışan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi

AĞRI HABERLERİ  | 07.04.2020 22:09 | Son Güncelleme

Ağrı'da kavgaya karışan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Uzunöz köyünde çıkan kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 18 bin 900 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Tutak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında kavga çıktığı belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, "Olaya karışan 6 şahsa adli işlem yapılmış ayrıca sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.‬

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Ağrı Kavga Para Cezası Tutak

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