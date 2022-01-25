YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı

Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı

25.01.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin yakalandı

Ağrı'da bir tırda yapılan aramada keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin ile 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir tırda arama yaptı.

Ekipler, sert keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram likit eroin maddesi ile bez valizin sırt kısmında 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Şüpheli iki kişi, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıAğrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:15
Öğle
12:25
İkindi
15:02
Akşam
17:25
Yatsı
18:47
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.