YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

04.12.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Ağrı'da trafik polisi ekiplerince yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı 1 Aralık'tan bu yana denetim yaptı.

Ekipler, Ağrı-Erzurum, Ağrı-Van ve Ağrı-İran kara yolları üzerinde yaptığı uygulamada, 102 aracı denetledi.

Kış lastiği denetimlerinde 33 araç sürücüsüne toplam 17 bin 758 lira ceza uygulandı.

Soğuk havada denetimlerini sürdüren ekiplerin çalışması, drone ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Mucize'' deyip tapmaya başladılar''Mucize'' deyip tapmaya başladılar
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu:
Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:05
Öğle
12:03
İkindi
14:29
Akşam
16:51
Yatsı
18:14

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Mızrak Eczanesi
Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Sahın Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.