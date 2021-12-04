Ağrı'da kış lastiği denetiminde 33 sürücüye ceza kesildi

Ağrı'da trafik polisi ekiplerince yapılan zorunlu kış lastiği uygulamasında 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığı 1 Aralık'tan bu yana denetim yaptı.

Ekipler, Ağrı-Erzurum, Ağrı-Van ve Ağrı-İran kara yolları üzerinde yaptığı uygulamada, 102 aracı denetledi.

Kış lastiği denetimlerinde 33 araç sürücüsüne toplam 17 bin 758 lira ceza uygulandı.

Soğuk havada denetimlerini sürdüren ekiplerin çalışması, drone ile görüntülendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz