Ağrı'da köprüden dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı

Ağrı'da, iki köprü arasından dereye düşen tırın sürücüsü yaralandı.

B.Ç. yönetimindeki 38 GJ 660 plakalı tır, Ağrı-Taşlıçay kara yolunda seyir halindeyken Körsu Deresi mevkisinde bariyerlere çarpıp iki köprü arasından dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaralı olarak tırdan çıkarılan sürücü, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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