Ağrı'da köy okullarında eğitime yarın ara verildi

Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Bu nedenle il merkezi ve ilçelere bağlı köylerde eğitime yarın ara verileceği, bunun yanı sıra taşımalı eğitimin de yapılamayacağı kaydedildi.
Açıklamada, il genelinde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı aktarıldı.
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