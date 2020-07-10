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Ağrı'da köylerin zarar gördüğü selde 100'e yakın koyun telef oldu

AĞRI HABERLERİ  | 10.07.2020 22:28 | Son Güncelleme

Ağrı'da köylerin zarar gördüğü selde 100'e yakın koyun telef oldu

Ağrı'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bir yayladaki 100'e yakın koyun telef oldu, çok sayıda köyde ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Kentin kuzeyindeki yüksek rakımlı bölgelerde akşam saatlerine doğru aniden bastıran sağanak sonrası sel meydana geldi.

İl merkezine bağlı Aşağı Saklıca köyü Namik mezrası yakınında bulunan göçerlerin bulunduğu yaylalarda 100 dolayında koyun telef oldu, ağır yaralanan çok sayıda koyun da vatandaşlara traktörlerin römorklarına koyularak köylere taşındı.

Tarım arazilerine de zarar veren sel Güvendik, Sabunlu, Başkent ve Ahmetbey köylerinde hasara yol açtı.

Taşlıçay Deresi'nde dere ıslah çalışması yapan ekiplere ait iş makineleri selden zarar gördü.

İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri, selden zarar gören köylerde çalışma başlattı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri selden zarar gören göçerlere kumanya yardımında bulundu.

Göçerlerden Nazelin Güzel, AA muhabirine, Bitlis'ten bu yıl ilk defa Ağrı tarafındaki yaylaya geldiklerini, sel nedeniyle büyük bir kayıp verdiklerini ve can kaybı olmadığını söyledi.

Mehmet Şirin Geçik ise aniden bastıran sağanağın yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirterek, "100 küçükbaş hayvanımız telef oldu. 5-6 hayvanımız da suya kapıldı. Çadırlardaki eşyalarım da selde gitti." dedi.

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