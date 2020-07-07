Ağrı’da ’Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ standı açıldı

Ağrı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ağrı şubesi iş birliği ile ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla, 2020 yılı vekaletle kurban bağışı kapsamında stant açıldı.

Vekaletle kurban organizasyonun halka duyurulması ve kurban bağışında bulunacak vatandaşlara daha kolay ulaşılabilmesi için, Ağrı İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesince Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan Kurban Bağış Standı Arife gününe kadar açık olacak. Cumhuriyet Caddesi’nde kurulan kurban bağış standını ziyaret eden Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 2020 yılı itibari ile Türkiye Diyanet Vakfının Diyanet İşleri Başkanlığının ortaklığında kampanyayı başlattıklarını belirtti.

“Bizim dinimize göre sadaka Müslim, gayrimüslim herkese verilir“

‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla yola çıkıldığını belirten İl Müftüsü Tandoğan Topçu, kampanya içeriği ile ilgili, “Bu kampanyanın yurt içi bedeli 975 Türk Lirası, yurt dışı bedeli de 825 Türk lirasıdır. Yani 825 TL veren bir kardeşimiz için yurt dışında bir kurban kesilecektir. 975 lira veren bir kardeşimiz içinde Yurt içinde bir kurban kesilecektir. Kesilecek olan bu kurbanlar yurt dışındaki mağdur, mazlum, fakir, fukara belki de ayda, altı ayda bir yılda tenceresinde tek bir lokma et pişmeyen bizim din kardeşlerimize ya da mağdur mazlum insanlara ulaştırılacaktır. Çünkü takdir edersiniz ki bizim dinimize göre sadaka Müslim, gayrimüslim herkese verilir. Dolayısıyla kurbanın eti de sadaka cihetinde değerlendirildiği zaman herkese verilebilecek, sofralarında karınlarını doyurabilecek şekilde onlara ulaştırılabilir. Bu çerçevede tabii ki bunun organizasyonu tamamen Türkiye Diyanet Vakfımıza aittir. Yani yurt dışındaki kesiminden tutunda dağıtımına kadar tamamı Türkiye diyanet Vakfı’nın görevlendirdiği ehil kişiler tarafından yapılmaktadır“ ifadelerini kullandı.