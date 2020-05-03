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Ağrı’da öğrencilere "Online Deneme" sınavı yapılacak

AĞRI HABERLERİ  | 03.05.2020 15:38 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınava girecek 8.

Ağrı’da öğrencilere "Online Deneme" sınavı yapılacak

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınava girecek 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik "Online Deneme" (e-KDS ) yapılacak.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi sınava girecek öğrencilere katkı sunmak ve uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik "Online Deneme" (e-KDS ) yapacak. Okul müdürlerinden, uzaktan eğitim desteği kapsamında yapılacak e-denemelere en üst düzeyde katılımın sağlanması ve mümkün oldukça tüm öğrencilerin bu hizmetlerden yararlandırılması için çalışma başlatmaları istendi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, " Biz uzaktan eğitimin başladığı ilk günden bu yana bütün öğrencilerimize bir şekilde ulaşmaya, katkı vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda daha önce yine Ölçme Değerlendirme Merkezimizce ilkokullar dahil tüm sınıf düzeylerinde fasiküller hazırlanarak öğrencilerimizin kullanımına sunuldu ve bu çalışma güncellenerek devam edecek. Özellikle bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıflarımız bizim için çok önemli. Onlara her türlü katkıyı daha önce olduğu gibi şimdi de vermeye çalışıyoruz. Birinci dönem de bu öğrencilerimize yönelik Sayın Valimizin katkılarıyla iki Kazanım Değerlendirme Sınavı yapıldı. Ancak bu pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilince planladığımız diğer kazanım değerlendirme sınavlarımızı yapamadık. Fakat biz öğrencilerimizi desteklemeye, takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi 8. ve 12. Sınıflarımıza e -denemelerle destek veriyoruz. Ayrıca Koçluk sistemimizle de öğrencilerimizi yakından takip edip gerekli rehberliği sağlıyoruz. Biz öğrencilerimize evde kal evde çöz diyoruz. Şimdi de e-çözüm ile Evde çöz diyoruz. Tüm öğretmen ve idarecilerimizden de uzaktan eğitime azamı destek vermelerini bekliyoruz" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce daha önce de ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tüm sınıf düzeylerinde ana derslerden ünite bazlı beceri temelli fasiküller hazırlatılarak Ağrı Ölçme Değerlendirme Merkezinin agriodm.meb.gov.tr adresinden yayımlanmıştı.

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