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Ağrı’da “Okul Müdürleri” Toplantısı

AĞRI HABERLERİ  | 20.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, e-konferans yoluyla okul müdürleri ile bir araya gelindiAğrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, e-konferans yoluyla okul müdürleriyle bir araya gelerek 2020-2021 eğitim öğretim yılının sene başı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.Okul müdürlerine hitaben konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, uzaktan eğitim sürecinin sağlık bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uzaktan eğitim sürecinin takip edilmesini ve yaşanacak sorunların çözülmesini istedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin başkanlığında, e-konferans yoluyla okul müdürleri ile bir araya gelindi
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, e-konferans yoluyla okul müdürleriyle bir araya gelerek 2020-2021 eğitim öğretim yılının sene başı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Okul müdürlerine hitaben konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, uzaktan eğitim sürecinin sağlık bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uzaktan eğitim sürecinin takip edilmesini ve yaşanacak sorunların çözülmesini istedi. 21 Eylül’de okulların yüz yüze açılması durumunda, Covid-19 tedbirleri kapsamında okullarda gerekli hijyen ve dezenfekte işlemlerinin yapılması ve okullarda görülen yerlere pandemi ile ilgili afişlerin asılması talimatını veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulların yüz yüze açılması durumunda öğretmen, öğrenci, personel ve velilerin sosyal mesafelere dikkat etmesinin altını çizdi.
2020-2021 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

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