Ağrı'da otobüsün gizli bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran plakalı otobüsün gizli bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Doğubayazıt Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İran'dan yurda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı

Harekete geçen ekipler, İran plakalı bir otobüsü Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda durdurdu. Ekipler, aracın arka koltuğunun arka kısmına yaptırılan gizli bölmede 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el koyan ekipler, İran uyruklu sürücü H.T'yi gözaltına aldı.



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