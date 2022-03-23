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Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı

23.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da rahatsızlanan bebek yolu kapalı köyden paletli ambulansla alındı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin yolu kardan kapalı bulunan köyünde rahatsızlanan 3 aylık bebek, sağlık görevlilerinin 4 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.

Yüksek rakımlı Yuva köyünde yaşayan Hasan ve Hediye Kaya çiftinin 3 aylık bebeği Azat, rahatsızlandı.

Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanınca aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İl merkezinden bir paletli ilçeden de bir ambulans, hasta bebeğe ulaşmak için yolun ulaşıma açık olduğu Batıbeyli köyüne ulaştı.

Yolun diğer kısmını paletli ambulansla giden ekipler, yer yer 3 metreyi bulan karla mücadele ederek zorlu yolculuğun ardından köye vardı.

Evde ilk müdahalesi yapılan bebek, yolun açık olduğu kısımda bekleyen diğer ambulansa nakledildi.

Bebek, ekiplerin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla Diyadin Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Baba Hasan Kaya, çocuğunu hastaneye ulaştırdıkları için sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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