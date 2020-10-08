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Ağrı’da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla korana virüs denetimleri yapıldı

AĞRI HABERLERİ  | 08.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Ağrı’da artan korona virüs vakalarını önlemeye yönelik yapılan denetimlerde vatandaşlar, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" parolasıyla bilgilendirildi.Ağrı’da korana virüs vakalarını önlemeye yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Ağrı’da artan korona virüs vakalarını önlemeye yönelik yapılan denetimlerde vatandaşlar, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" parolasıyla bilgilendirildi.
Ağrı’da korana virüs vakalarını önlemeye yönelik denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlere Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokol üyeleri katıldı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetim neticesinde, işletme sahiplerine korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirici ve rehberlik edici uyarılarda bulunuldu. Korona virüs ile mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarını vatandaşlara hatırlatan Vali Varol, kontrollü sosyal hayat döneminde tüm toplu yaşam alanları için belirlenen kurallara uyulması hususunda hassasiyet beklediklerini belirtti.
Denetim, uyarı ve bilgilendirme faaliyetleri il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

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