Ağrı'da şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı

DENİZLİ (AA) - Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarının İran tarafından açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen özel harekat polisi Veli Kabalay'ın şehadet haberi, Denizli'nin Tavas ilçesindeki ailesine verildi.

Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görev yaparken terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Kabalay'ın şehadet haberi, askeri yetkililerce Ulukent Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Ailenin komşuları ve yakınları da burada bir araya geldi.

Anne Aysel Kabalay, oğlunun şehadet haberinin ardından üzüntü yaşadı. Baba İsmail Kabalay ise metanetli duruşuyla dikkati çekti.

Evli ve 1 çocuk babası şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın bu sabah ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eve gelerek taziyede bulundu.

