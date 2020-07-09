Ağrı’da şube müdürlerine veda yemeği

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, başka illere tayini çıkan şube müdürlerine veda yemeği verdi.

Özel bir restoran da verilen yemeğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç, İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, şube müdürleri ve kurum avukatı katıldı. Yemek öncesi tayini çıkan şube müdürleri Murat Karakurt, Kudbettin Kaya, Fırat Kaya, Allahverdi Güzelyüz ve Mehmet Ali Kızgın ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Yemeğinin ardından şube müdürlerine kentte yaptıklarını başarılı görevlerden dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kendilerine plaket takdim etti.

