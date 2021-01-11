Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 16 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 16 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu geçeceği bölgede buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 16, Kars'ta 14, Iğdır ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Erzurum'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Iğdır'da 3, Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezleri Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 31 ve Konaklı'da 29 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

