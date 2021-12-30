YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

30.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Ardahan'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Erzurum'da karla mücadeleye 150 milyon liralık bütçeErzurum'da karla mücadeleye 150 milyon liralık bütçe
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ağrı Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:29
Öğle
12:22
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:30

Erzurum Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Uzun Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.