Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Doğubayazıt ilçesinden İran yönüne giden A.G yönetimindeki 37 AA 903 İran plakalı tır, Ağrı Caddesi'nden Komando Kavşağı'na çıkan O.T'nin kullandığı 34 PF 7092 otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü O.T. olay yerinde öldü, aynı araçtaki B.Ş. ise yaralandı.

Ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.



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