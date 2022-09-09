Ağrı'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Dalbahçe-Suluçem köyü mevkisinde F.Ç. idaresindeki 63 ADE 133 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6'sı çocuk 11 kişi ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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