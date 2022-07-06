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Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri yalnız yaşayan vatandaşların evini temizliyor

06.07.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da Türk Kızılay gönüllüleri yalnız yaşayan vatandaşların evini temizliyor

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlı ve kimsesizlere destek olmak için başlatılan "Kardeş Aile Projesi" ile ihtiyaç sahibi 100 aileye yönelik yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılay görevli ve gönüllüleri, ihtiyaç sahibi 620 ailede toplam 3 binin üzerinde kişiye günlük sıcak yemek ulaştırıyor.

Birçok alandaki faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olan gönüllüler, proje kapsamında belirlenen yaşlı ve tek başına yaşayan 100 aileye de sürekli olarak gıda, temizlik malzemesi, kıyafet ve çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Bugüne kadar tek başına yaşayan birçok kadının evini temizleyen gönüllüler, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hacer Çeşit'i ziyaret ederek, Kurban Bayramı öncesi gıda kolisi, şekerleme ve lokum yardımı yaptı.

Gönüllüler, vakit geçirip sohbet ettikleri Çeşit'in evini temizleyip bayrama hazır hale getirdi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtımında da bulunacaklarını belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay tarafından bugün ülke genelinde yalnız yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edilip bayram öncesi evlerinde temizlik yapıyoruz. Biz de yalnız yaşayan teyzelerimizin evinde temizlik çalışması başlattık. Bugün de sürekli olarak çeşitli yardımlarda bulunduğumuz Hacer teyzeyi ziyaret ettik. Kadın gönüllülerimiz evin temizliğini yaptı. Hacer teyzemizin evinin pencereleri ve kapılarının onarıma ihtiyacı var. Bayramdan sonra evinde tadilat çalışması yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı ev temizliği

Ağrı Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:46
Sabah
04:39
Öğle
12:18
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:30
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

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