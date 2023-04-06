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Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

06.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik operasyonda 16 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 zanlı ile yakalanan bir firari savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüphelinin adreslerine 257 personelden oluşan 70 ekip ve 2 dron ile hava destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlıların adreslerinde, uyuşturucu maddeleri, tabanca, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

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Ağrı Doğubayazıt uyuşturucu zanlı

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