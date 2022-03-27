Ağrı'da "Wushu Türkiye Şampiyonası" tamamlandı

Ağrı'da, farklı illerden toplamda 270 üniversiteli sporcunun katılımıyla düzenlenen ''Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası" final müsabakalarının ardından sona erdi.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, erkeklerde 11, kadınlarda 8 kategoride mücadele etti. Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve kupaların verilmesinin ardından sona erdi.
Yarışma sonunda dereceye giren sporcular şöyle:
Sanda Erkekler 90 kilogram ve üzeri:
1- Murathan Aydın - Gümüşhane Üniversitesi
2- Kürşat İnce - Marmara Üniversitesi
3- Musa Ayan - İstanbul Aydın Üniversitesi
Sanda Kadınlar 75 kilogram:
1- Beyzanur Çelik - Necmettin Erbakan Üniversitesi
2- Fatma Nur Tuzluca - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sanda Kadınlar 65 kilogram:
1- İlknur Kurt - İstanbul Aydın Üniversitesi
2- Bilge Su Gürel - Ege Üniversitesi
3- Buket Kaya - Erciyes Üniversitesi
Sanda Kadınlar 56 kilogram:
1- Tuba Çolo - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
2- Nazlı Karakuş - Ordu Üniversitesi
Kadınlar Taolu takım sıralaması:
1- Bartın Üniversitesi
2- Medipol Üniversitesi
3- Marmara Üniversitesi
Erkekler Taolu takım sıralaması:
1- Doğuş Üniversitesi
2- Bartın Üniversitesi
3- Sakarya Üniversitesi
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