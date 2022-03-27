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Ağrı'da "Wushu Türkiye Şampiyonası" tamamlandı

27.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da "Wushu Türkiye Şampiyonası" tamamlandı

Ağrı'da, farklı illerden toplamda 270 üniversiteli sporcunun katılımıyla düzenlenen ''Üniversitelerarası Wushu Türkiye Şampiyonası" final müsabakalarının ardından sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, erkeklerde 11, kadınlarda 8 kategoride mücadele etti. Organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve kupaların verilmesinin ardından sona erdi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Sanda Erkekler 90 kilogram ve üzeri:

1- Murathan Aydın - Gümüşhane Üniversitesi

2- Kürşat İnce - Marmara Üniversitesi

3- Musa Ayan - İstanbul Aydın Üniversitesi

Sanda Kadınlar 75 kilogram:

1- Beyzanur Çelik - Necmettin Erbakan Üniversitesi

2- Fatma Nur Tuzluca - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sanda Kadınlar 65 kilogram:

1- İlknur Kurt - İstanbul Aydın Üniversitesi

2- Bilge Su Gürel - Ege Üniversitesi

3- Buket Kaya - Erciyes Üniversitesi

Sanda Kadınlar 56 kilogram:

1- Tuba Çolo - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2- Nazlı Karakuş - Ordu Üniversitesi

Kadınlar Taolu takım sıralaması:

1- Bartın Üniversitesi

2- Medipol Üniversitesi

3- Marmara Üniversitesi

Erkekler Taolu takım sıralaması:

1- Doğuş Üniversitesi

2- Bartın Üniversitesi

3- Sakarya Üniversitesi

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