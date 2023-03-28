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Ağrı'da yakalanan silahlı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

28.03.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da yakalanan silahlı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu terörist, adliyeye sevk edildi.

Doğubayazıt ilçesinde 24 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalanan örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist, geniş güvenlik önlemleri altında Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ise Doğubayazıt Adliyesi'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kanlıbaba Tepe mevkisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Türkiye-İran sınır hattında konuşlu Mehmetçik, 17 Mart'ta yapılan kontroller sırasında tel örgülere takılı içinde silah ve mühimmat bulunan bir sırt çantasına rastlamış ve örgütün İran yapılanması mensubu Suriye uyruklu "Memo/Mamo-Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet'in silahlı eylem yapmak üzere Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldiği belirlenmişti.

HDP Doğubayazıt ilçe binasına da giden örgüt mensubu, Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince barındığı müştemilata 24 Mart'ta düzenlenen operasyonla kaçmaya çalışırken sağ olarak yakalanmıştı.

Ekipler, teröristin yanı sıra ikamette bulunan 5 kişiyi daha gözaltına almıştı.

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Ağrı terörist Adliye sevk

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