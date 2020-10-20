Ağrı’da yapımı tamamlanan Bilim Merkezi’ne ziyaret

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile birlikte yapımı tamamlanan Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile birlikte Serhat Kalkınma Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nda mali destek almaya hak kazanan "Bilim, Bakalım Neymiş?" projesi kapsamında Fırat Mahallesinde bulunan ve yapımı tamamlanan Bilim Merkezinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün SERKA’ya sunduğu ve mali destek alan “Bilim Bakalım Neymiş” projesi kapsamında yapımı tamamlanan Bilim Merkezinde uzay-havacılık sınıfı, sanal gerçeklik, robot, akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulacak. Proje, Ağrı’daki çocukların ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında çağın gereklerine uygun eğitim modellerinden faydalanmasını, dezavantajlı gençlerin sosyal hayata entegrasyonunu ve ildeki eğitim koşularının iyileştirilmesini hedefliyor. Bilim Merkezinde yapılan incelemelerin ardından SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaretten dolayı SERKA Genel Sekreteri Taşdemir’e teşekkür ederek yeni görevinden başarılar diledi. Konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’e teşekkür eden SERKA Genel Sekreteri Taşdemir, bölge eğitimine desteklerinin devam edeceğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ile bir süre sohbet ederek, konuğunu yolcu etti.

