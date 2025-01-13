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Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon başladı

AA AA
13.01.2025 13:25
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Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonun başlamasıyla kayakseverler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası pistler hazır hale getirildi.

Yaklaşık 700 metre uzunluğunda 3 pisti bulunan merkeze gelen kayakseverler, sezonun ilk kayağını yaptı.

Ailelerin kayak ve snowboard yaptığı merkezde, çocuklar da kızakla kayıp eğlenceli zaman geçirdi.

Gece kayağı imkanı da bulunan merkezde yaşanan ilk gün hareketliliği dronla görüntülendi.

Kayakseverlerden Gökhan Polat , AA muhabirine, sezon başladığı için mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşlar ve çocukların kayak merkezinde keyifli vakit geçirdiğini belirten Polat, "Kayak pistimiz çok fazla büyük değil ama çocukları buraya getiriyoruz. Hep beraber eğleniyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ağrı kayak merkezi

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
05:52
Sabah
07:21
Öğle
12:21
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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