Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası pistler hazır hale getirildi.

Yaklaşık 700 metre uzunluğunda 3 pisti bulunan merkeze gelen kayakseverler, sezonun ilk kayağını yaptı.

Ailelerin kayak ve snowboard yaptığı merkezde, çocuklar da kızakla kayıp eğlenceli zaman geçirdi.

Gece kayağı imkanı da bulunan merkezde yaşanan ilk gün hareketliliği dronla görüntülendi.

Kayakseverlerden Gökhan Polat , AA muhabirine, sezon başladığı için mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşlar ve çocukların kayak merkezinde keyifli vakit geçirdiğini belirten Polat, "Kayak pistimiz çok fazla büyük değil ama çocukları buraya getiriyoruz. Hep beraber eğleniyoruz." dedi.