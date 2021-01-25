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Ağrı'daki yangında eşini ve çocuklarını kaybeden anneye ev alındı

25.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Ağrı'daki yangında eşini ve çocuklarını kaybeden anneye ev alındı

Ağrı Valisi Osman Varol, evlerinde çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu kaybeden anneye, düzenlenen yardım kampanyası kapsamında alınan evin tapusunu teslim etti.

Abide Mahallesi'nde 5 Aralık'ta iki katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangında eşi ile iki çocuğunu kaybeden Melek Özgür ve geride kalan üç çocuğu için Valilik koordinesinde Türk Kızılay Ağrı Şubesince yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya bağışta bulunan hayırseverlerin desteğiyle Özgür ailesine bir ev satın alındı.

Vali Osman Varol, Vali Yardımcısı Vekili ve Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ve Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ile anne ve 3 çocuğunu ziyaret etti.

Acılı anneye başsağlığı dileyen Varol, çocuklarla da yakından ilgilendi, hediyeler verdi.

Vali Varol, anneye evin tapusu ve anahtarını teslim ederek devletin bütün imkanlarıyla ailenin yanında olacağını belirtti.

- Çocuklarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti

Ağrı'da Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin 2'nci katında 5 Aralık 2020'de yangın çıkmış, yangını fark eden baba Özgür Murat, eşini ve iki çocuğunu alevler arasından alarak dışarı çıkarmıştı.

Evde mahsur kalan çocukları Esmanur ve Berat Murat'ı kurtarmak için yeniden alevlerin arasına giren baba Özgür, evlatlarıyla hayatını kaybetmişti.

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