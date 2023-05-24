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Ağrılı öğrenciler robotik kodlamadaki yeteneklerini sergiledi

24.05.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılı öğrenciler, teknolojiye olan ilgilerinin artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nda yeteneklerini gösterdi.

Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın final programı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

İl genelinde ortaokul ve liselerden toplam 68 ekibin katılımıyla mart ayında yapılan ön elemelerde finale kalan 20 ekip, tasarlayıp kodladıkları robotların parkurları sorunsuz tamamlamaları için yarıştı.

Organizasyonda okulları adına yarışan ekiplerden birinci olan Taşlıçay Anadolu Lisesi'ne 75 bin lira, ikinci olan Ağrı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne 50 bin lira ve üçüncü olan Taşlıçay Anadolu Lisesi'ne 25 bin lira ile kupa verildi.

Vali Osman Varol, programda yaptığı konuşmada, öğrencilere fırsat ve imkan sağlamak için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

Bölge gençlerinin her şeyi başaracak kapasitede olduğunu ve Atmaca ailesinin Ağrı'da birçok yatırımı bulunduğunu belirten Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizden önceki Valimiz Süleyman Elban ve Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde çocuklarımızın teknolojik anlamda gelişmesi için robotik kodlama alanında bir seferberlik ilan edilmişti. Bu organizasyon bunun pekişmesi ve geliştirilmesi anlamında çok önemlidir. Genel anlamda baktığınızda Ağrı'mız hakkında 'mahrum ve birtakım imkanları kısıtlı bir bölge' gibi bir algı varken, bu algının bulunduğu bir ilde böyle önemli bir teknoloji yarışmasının meydana gelmesi, inanılmaz bir potansiyele sahip gençlerimizin medeni cesaret gösterip kendilerini ifade etmeleri anlamında çok önemlidir."

Varol, etkinliği çok önemli bulduklarını ve öğrencilerin aylardır bunun için hazırlık yaptığını ve gelecek yıllarda bu yarışmanın daha gelişmiş formatlarla devam edeceğini anlattı.

Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ise içlerindeki cevherlerin ortaya çıkması için öğrencilere ortamlar hazırladıklarını ifade etti.

Programa, Ağrı'da AK Parti'den milletvekili seçilen Ruken Kilerci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı öğrenci robotik kodlama

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