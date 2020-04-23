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Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

AĞRI HABERLERİ  | 23.04.2020 21:44 | Son Güncelleme

Ağrı’da korona virüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar aileleriyle birlikte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları bu yıl evlerde gerçekleştirildi.

Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Ağrı’da korona virüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar aileleriyle birlikte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları bu yıl evlerde gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 23 Nisan günü akşam saat 21:00’da vatandaşları balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet etti. İletişim Başkanlığı’nın yaptığı bu çağrıya kayıtsız kalmayan Ağrılı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yağmurlu havaya rağmen balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

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Ağrı Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:12
Öğle
12:11
İkindi
15:57
Akşam
19:01
Yatsı
20:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Hira Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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