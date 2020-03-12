YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. AGÜ’de “İlham Veren Güçlü Kadınlar” Konulu Panel

AGÜ’de “İlham Veren Güçlü Kadınlar” Konulu Panel

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 14:25 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliği ile “İlham Veren Güçlü Kadınlar” konulu panel düzenlendi.

AGÜ’de “İlham Veren Güçlü Kadınlar” Konulu Panel

Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliği ile “İlham Veren Güçlü Kadınlar” konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan kadın panelistler, iş ve kariyer yaşamlarını anlattı.
Panele AGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Armağan Teke Lloyd, Gözüküçük Makine Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Kayseri KGK Başkan Yardımcısı Zuhal Gözüküçük, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Derya Çopuroğlu konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşmasını, AGÜ İşletme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Harika Süklün’ün yaptığı panel, AGÜ TTO Uzmanı Safiye Çalapkorur Horoz moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Panelde konuşmacılar, kadının iş yaşamındaki rolü, girişimcilik, kadınların iş gücüne katılımı konularında bilgiler verdi.
Türkiye’de kadın girişimcilerin ve akademisyenlerin karşılaştıkları zorluklar konusuna da değinen panelistler, katılımcıların sorularını da yanıtladı.
Panel nedeniyle, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için panelistleri adına Tema Vakfı’na fidan bağışında bulunuldu.
Panelin sonunda konuşmacılara kendi adına dikilen fidanların, Fidan Bağış Sertifikası verildi.

AGÜ’de “İlham Veren Güçlü Kadınlar” Konulu Panel

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Vanlı judoculardan büyük başarı

Vanlı judoculardan büyük başarı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Kayseri Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:53
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:05

Kayseri Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Hayvan dostu İncesu

Hayvan dostu İncesu

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.