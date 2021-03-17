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  4. Agüero isyan etti: Bana pas atmıyorlar

Agüero isyan etti: Bana pas atmıyorlar

17.03.2021 22:02 | Son Güncelleme:
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Agüero isyan etti: Bana pas atmıyorlar

Manchester City'nin yıldız golcüsü Sergio Aguero, Mönchengladbach maçı sonrasında konuştu.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde Mönchngladbach'u elediği mücadelenin sonunda mutlu olması gereken Agüero, mutsuzdu.

Karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, karşılaşmanın sonunda antrenörlere dönerek, "Bana pas atmıyorlar" dedi ve bu sözleri de kameralara yakalandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Agüero'nun bu ifadelerinin nedeni anlaşılmazken, ayrılacağı iddiaları da güçlenmeye başladı.

Tecrübeli futbolcunun Barcelona ile anlaştığı ve sezon sonunda Katalan ekibine gideceği konuşuluyordu.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon Premier Lig'de sadece 8 maçta oynayabilen 32 yaşındaki futbolcu, 1 kez ağları sarstı.

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