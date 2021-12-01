SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Agüero'nun yeni işi belli oldu! Dev ortaklık

Agüero'nun yeni işi belli oldu! Dev ortaklık

01.12.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaves maçında kalp krizinin eşiğinden dönen Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüro futbolu bırakmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Arjantinli futbolcu, Valorant Champions turnuvasının Latin Amerika ortak yayıncılarından biri olduğu açıklandı. Oyun tutkunu olan ünlü futbolcu kendi takımın da yer aldığı turnuvayı Twitch kanalından özel olarak yayınlayacak.

Agüero'nun yeni işi belli oldu! Dev ortaklık
Sergio Agüero

Sergio Agüero

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak. Sakatlık dönüşünde de hayatını riske etmemek için futbolu bırakacağı öğrenilen Agüero'nun yeni mesleği herkesi şaşırttı.

Valorant Esports Latin Amerika'nın Twitter'dan yaptığı bir açıklamada Valorant Champi ons'ı yayınlayacak yayıncıları açıklarken bir de sürpriz olarak ortak yayıncılar arasında Serigo Aguero'nun da yer aldığını açıkladı. Sergio Aguero, kurucusu olduğu KRÜ Esports'un maçlarını yayınlayacak.

TWITCH'TE 3,4 MİLYON TAKİPÇİYE SAHİP

maxresdefault

Aguero, Nisan 2020'de yayına başladığından bu yana Twitch'te 3,4 milyondan fazla takipçiye ulaştı. FIFA'dan Among Us'a kadar birçok oyunlar oynadı. Geçtiğimiz aylarda Aguero, espor yorumcusu Ibai Llanos'un Twitch kanalına konuk oldu. İki saatten fazla bir süre boyunca ikili, Twitch yayınında birçok konu hakkında konuştular.

Aguero ile birlikte KRÜ Esports'un maçlarını izlemek isteyenlerin, Ageruo'nun Twitch kanalını izlemeleri yeterli olacaktır. KRÜ Esports'un ilk maçı 2 Aralık saat 20.00'de Team Liquid'e karşı oynayacak.

25 BİN DOLARLIK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

dunyaca-unlu-barcelona-li-futbolcu-valorant-14567990_6502_m

Serigo Aguero, Ekim 2020'de kurduğu ve şu anda hem Valorant hem de FIFA'da mücadele eden KRÜ Esports'un kurucusu ve CEO'sudur. KRÜ Esports, VCT Stage 3 Masters etkinliğinde sekizinci sırada bitirerek 25 bin dolarlık ödülün sahibi olmuştu.

VALORANT CHAMPIONS ORTAK YAYINCILARI AÇIKLADI

dunyaca-unlu-barcelona-li-futbolcu-valorant-14567990_9471_m

30 Kasım'da Riot Games, Valorant Champions için izleme partilerine ev sahipliği yapacak yayıncıların listesini yayınladı. Geçtiğimiz günlerde YouTube Gaming, Micheal "Shroud" Grzesiek ve Tarık "tarik" Çelik ile özel bir anlaşma imzalayan Ludwig Ahgren, 1-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin Resmi Kuzey Amerika ortak yayıncıları olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
''Real'e gideceğime ölürüm daha iyi''''Real'e gideceğime ölürüm daha iyi''
Anahtar Kelimeler:
Valorant
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Asgari ücrette ilk rakamlar belli olmaya başladı

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Sağlık Bakanı'ndan zam açıklaması!

Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlandı!

Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlandı!

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Bomba iddia: Pereira ile yollar ayrılıyor

Bomba iddia: Pereira ile yollar ayrılıyor

Görüntüler ortaya çıktı! Yumruk yumruğa...

Görüntüler ortaya çıktı! Yumruk yumruğa...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

İnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyor

İnanılmazı başardı! Sosyal medya yıkılıyor

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Utanç gecesi! Rakip başkan ağladı

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.