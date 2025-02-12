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Agüero, Real Madrid kazanırsa 'cinsel organımı keserim' demişti! İddiayı kaybetti...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.02.2025 18:26
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 3-2 mağlup etti ve maçın ardından Agüero'nun iddialı sözleri gündem oldu. Eski futbolcu, "Real Madrid kazanırsa cinsel organımı keserim" demişti; Ancak maç sonrası sessizliğe büründü. İşte detaylar...

Agüero, Real Madrid kazanırsa 'cinsel organımı keserim' demişti! İddiayı kaybetti...

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda konuk olduğu Manchester City'yi 90+2. dakikada Bellingham ile bulduğu golle 3-2 mağlup ederken Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero gündem oldu.

"CİNSEL ORGANIMI KESERİM"

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Maç öncesi Agüero, "Real Madrid, Manchester City'yi asla yenemez. Bu imkansız. Eğer yenerlerse cinsel organımı keserim" dedi. Real Madrid'in son dakika golüyle kazanmasının ardından sessizliğe büründü. Bazı futbolseverler "Sözünü tutacaksın" yorumları yaparken, Arjantinli eski golcünün verdiği bu sözden nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sergio Agüero son dakika city manchester city real madrid
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