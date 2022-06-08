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Ağzını tatlandıracak en güzel tatlılardan Gelin pastası tarifi! En pratik Gelin pastası nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

08.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında yapılacak en güzel tatlıların sorgulandığı bugünlerde, tercih edilen tatlıların başında Gelin pastası geliyor. Özellikle akşam saatlerinde çay içerken misafirlerinize ve ailenize ikram edebileceğiniz Gelin pastası, evde de pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. İşte Gelin pastası tarifi ve malzemeleri...

Ağzını tatlandıracak en güzel tatlılardan Gelin pastası tarifi! En pratik Gelin pastası nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

Yaz aylarının vazgeçilmez pastalarından olan Gelin pastasının tarifi merak ediliyor. Çay saatlerinde ikram edebileceğiniz ve kıvamıyla göz kamaştıran bu tatlıyı evde yapabilmek de gayet basit. Gelin pastasının lezzeti ise şerbetli tatlılara oranla daha hafif olarak biliniyor. İşte Gelin pastasının yapılışı...

GELİN PASTASI MALZEMELERİ NELER?

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

Keki ıslatmak için malzemeler:

2 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebisi İçin malzemeler;

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı dolusu un

Üzerini süslemek için malzemeler:

Hindistan cevizi

Çilek

GELİN PASTASI TARİFİ!

İlk olarak gelin pastasını yapmaya kekimizi hazırlamakla başlamalıyız. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Sonrasında üzerine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin ve iyice çırpmaya devam edin. Dikdörtgen borcamın dibini sıvı yağ ile yağlamalısınız.

Kekin harcını borcama boşaltın ve ıspatula ile güzelce yayın. Daha önceden ısıttığımız 180 derece fırında 20 dakika pişirmeliyiz. Hazırlanan kekimizi alın ve soğumaya bırakın.

Muhallebisini hazırlamak için derin bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve vanilyayı alalım ve başından ayrılmadan karıştırarak pişirelim. Muhallebinin üzeri kaynayıp göz göz şekilde olduğunda ocaktan almalısınız. Muhallebi biraz ılıyınca içine toz krem şantiyi ekleyin ve mikserin yüksek ayarında çırpalım. Son olarak keki ıslatmak için uygun bir kapta soğuk süt ve şekeri karıştırın.

Hazırladığınız kekin üzerine kürdanla birkaç delik açmalısınız. Hazırladığımız şekerli karışımı kekin üzerine eşit gelecek şekilde gezdirin. Kek sütünü tamamen çekince üzerine muhallebiyi boşaltın. Üzeri kabuk tutmuş olan muhallebin üzerine her tarafına eşti gelecek şekilde hindistan cevizi ile kaplayın. Hazır olan gelin pastasını en az 3 saat kadar dinlenmeye bırakmalısınız.

İsteğinize bağlı olarak üzerini çilekle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!


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Gelin Pastası Tarifi
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