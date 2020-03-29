YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ahbap Derneği'nden "Dayanışma Günleri" kampanyası

Ahbap Derneği'nden "Dayanışma Günleri" kampanyası

İZMİR HABERLERİ  | 29.03.2020 11:24 | Son Güncelleme

Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan ailelere ulaşmak için sosyal medya üzerinde "Dayanışma Günleri" kampanyası düzenledi - Levent'in başlattığı kampanyaya Türkiye'nin tanınmış simaları verdikleri maddi destek ile binlerce aileye gıda paketi desteğinde bulundu - Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent: - "Bugünleri hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız. Ben kampanyamıza destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kampanyamızı 10 bin aileye ulaşınca bitireceğiz ama haftaya yine bir kampanyaya başlayacağız. Orada da yeniden 5 bin ya da 10 bin aileye ulaşmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Ahbap Derneğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işlerine gidemeyen ve ekonomik zorluk çeken 10 bin aileleye ulaşmak için sosyal medyadan başlattığı "Dayanışma Günleri" kampanyasına Türkiye'nin tanınmış simalarında destek geldi.

Haluk Levent'in yaklaşık 4 yıl önce "platform" adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap", düzenlediği yardım organizasyonlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve Türkiye'nin 70 şehrinde 30 bin gönüllüyle faaliyetlerini sürdüren dernek bu kez de yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan, çalıştıkları iş yerleri geçici bir süre kapanan, bu nedenle ekonomik olarak zor günler yaşayan ailelere gıda desteğinde bulunmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Levent'in Twitter hesabından kısa süre önce yaptığı paylaşımının ardından Türkiye'nin birçok tanınmış oyuncusu, sporcusu ve müzisyeni yaptıkları parasal destekle "Dayanışma Günleri" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 2 aylık gıda paketi desteğinde bulunurken, hayırseverler Levent'in sosyal medya hesabından duyurularak tek tek teşekkür edildi.

- "Bugünleri hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız"

Sanatçı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs pandemisi kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere ulaşmak için Ahbap Derneği olarak böyle bir kampanyaya başladıklarını söyledi.

İlk etapta 5 bin aileye gıda paketi desteğinde bulunmak için kampanyayı başlattıklarını belirten Levent, "Dostlarımızdan destekler geldikçe bu rakam artmaya başladı. Gece itibarıyla 7 bin rakamına ulaştık. Hedefimiz salgın nedeniyle işinden gücünden olmuş 10 bin aileye gıda kolisi desteğinde bulunmak." dedi.

Levent, kampanya kapsamında gıda firmalarının kendilerine indirimler yaptığını, kolilerin içinde un, şeker, mercimek, fasülye, nohuta kadar birçok önemli temel gıda maddesinin olduğunu ifade etti.

Dernek olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Haluk Levent, şunları kaydetti:

"Bugünleri hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız. Ben kampanyamıza destek olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bize 'ahbap.org' üzerinden ulaşabilir. Yazdıkları şeyleri inceliyoruz. İhtiyaç durumundaki insanlara yardım ediyoruz. Gıda ve kargo firmalarıyla anlaşma yaptık. Bir hafta içinde gıda kolilerini ailelere ulaştıracağız. Kampanyamızı 10 bin aileye ulaşınca bitireceğiz ama haftaya yine bir kampanyaya başlayacağız. Orada da yeniden 5 bin ya da 10 bin aileye ulaşmak istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Dayanışma günleri gıda paketi Haluk Levent yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

Gaziantep’te muhtarlara bilgisayar dağıtıldı

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

İzmir Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:21
İkindi
16:53
Akşam
19:39
Yatsı
20:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.