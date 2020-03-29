Ahbap Derneği'nden "Dayanışma Günleri" kampanyası

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı Ahbap Derneğinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle işlerine gidemeyen ve ekonomik zorluk çeken 10 bin aileleye ulaşmak için sosyal medyadan başlattığı "Dayanışma Günleri" kampanyasına Türkiye'nin tanınmış simalarında destek geldi.

Haluk Levent'in yaklaşık 4 yıl önce "platform" adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap", düzenlediği yardım organizasyonlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve Türkiye'nin 70 şehrinde 30 bin gönüllüyle faaliyetlerini sürdüren dernek bu kez de yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan, çalıştıkları iş yerleri geçici bir süre kapanan, bu nedenle ekonomik olarak zor günler yaşayan ailelere gıda desteğinde bulunmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Levent'in Twitter hesabından kısa süre önce yaptığı paylaşımının ardından Türkiye'nin birçok tanınmış oyuncusu, sporcusu ve müzisyeni yaptıkları parasal destekle "Dayanışma Günleri" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 2 aylık gıda paketi desteğinde bulunurken, hayırseverler Levent'in sosyal medya hesabından duyurularak tek tek teşekkür edildi.