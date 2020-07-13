YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. AHBİB'den yılın ilk yarısında 606 milyon dolarlık ihracat

AHBİB'den yılın ilk yarısında 606 milyon dolarlık ihracat

MERSİN HABERLERİ  | 13.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

AHBİB'den yılın ilk yarısında 606 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince (AHBİB), yılın ilk 6 ayında 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, yaptığı yazılı açıklamada yılın ilk yarısında Türkiye'nin gerçekleştirdiği 3,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına yüzde 17 katkı sağladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde en fazla ihracatı Irak, Suriye ve Sudan'a yaptıklarını ifade eden Arslan, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 182 ülkede Türk çiftçisinin emeğinin değer bulmasını sağladıklarını kaydetti.

Arslan, yılın ilk yarısında ihracat şampiyonu ürünün kırmızı mercimek olduğunu, bunu pastacılık ürünleri ve bitkisel yağların takip ettiğini belirtti.

Birliğin haziran ayında 138 bin ton ürünü dünya pazarlarına ulaştırdığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Birliğimizin en fazla ihraç ettiği ürün grubu yüzde 92 artış ve 26,8 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri oldu. Bunu yüzde 231 artış ve 26,5 milyon dolar değer ile bakliyat, yüzde 257 artış ve 13,8 milyon dolar ile bitkisel yağlar izledi. 14,9 milyon dolar değer ile kırmızı mercimek haziran ihracatımızın yüzde 15’ini elde edip bu dönemde en fazla dış satımı yapılan ürün olarak kayıtlara geçti."

Arslan, AHBİB'in yılın ilk 6 ayında yaptığı ihracat tutarının 606 milyon dolar olduğunu kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Mersin Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:09
Yatsı
21:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Gürsoy Eczanesi
Akdeniz
Kaplan Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Ünel Eczanesi
Akdeniz
Yeni Eczanesi
Akdeniz
Hacettepe Eczanesi
Mezitli
Ayşem Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine bin adet karpuz

Hayırsever vatandaştan ihtiyaç sahiplerine bin adet karpuz

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ana okullarında proje atağı

Ana okullarında proje atağı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.