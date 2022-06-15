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AHBİB'ten mayıs ayında 134 milyon dolarlık ihracat

15.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBİB'ten mayıs ayında 134 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin mayıs ayında 134 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Memiş, yazılı açıklamasında, birliklerinin mayısta 133 ülke ve bölgeye dış satım yaptığını kaydetti.

Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 15,33 destek verdiklerini belirten Memiş, "Birliğimiz mayıs ayında 134 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ihracatında yüzde 17 olan payımızı yüzde 30 seviyelerine yükseltmeyi ve geçen yılki 1,57 milyar dolarlık ihracatımızı 2022 yılında yüzde 35 artırmayı hedefliyoruz. Birliğimiz, belirlediğimiz hedeflere koşar adım ilerliyor." ifadesini kullandı.

Memiş, mayıs ayında en çok ihracatı 40,7 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdiklerini, bu ülkeyi Suriye ve Ukrayna'nın takip ettiğini belirtti.

AHBİB olarak mayısta 874 bin 471 ton ürünü uluslararası pazarlarda sattıklarının bilgisini veren Memiş, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında bakliyat ürünlerinde yüzde 42 artışla 37,19 milyon dolara ulaştık. Pastacılık ürünleri yüzde 14 artış ve 30,81 milyon dolarla ikinci sırada, şeker ve şeker mamulleri yüzde 14 artış ve 15,91 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Ürün gruplarının tamamını incelediğimizde bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün bezelye oldu. Bezelye, 21,9 milyon dolar ve yüzde 16 pay ile bölge ihracatımızı sırtladı."

Memiş, açıklanan hububat alım fiyatlarının da beklentileri karşılayacak seviyelerde olduğunu kaydetti.

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