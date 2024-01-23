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Ahlat'ta açılan kurslarla "Geleneksel Taş İşçiliği" yaşatılıyor

AA AA
23.01.2024 13:42 | Son Güncelleme:
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan kurslarla, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Ahlat Taş İşçiliği Geleneği" yaşatılmaya çalışılıyor.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce açılan "Geleneksel Taş İşçiliği" kursu ile ilçenin önemli el sanatlarından biri gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Merkez bünyesinde açılan kursa katılarak usta öğretici eşliğinde Ahlat taşı üzerinde çizim, kabartma ve oyma işlemleri yapan 3 kursiyer, öğrendikleri sanatı meslek edinerek sürdürmeyi amaçlıyor.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz, gazetecilere, UNESCO'nun Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ve önemli bir el sanatı olan Ahlat taş işçiliğini açtıkları kurslarla gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ahlat taşının, Nemrut Dağı eteklerinden çıkan volkanik bir taş olduğunu belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Ahlat taş işçiliğine ait geleneksel bilgi, beceri ve uygulamalar usta çırak ilişkisi yoluyla nesilden nesle aktarılmaktadır. Son zamanlarda makinelerin yaygınlaşmasıyla Ahlat taş ustalarımızın kazıma, kabartma ve oyma teknikleriyle yaptıkları motiflerde azalma görülmektedir. Bunun önüne geçmek için yaptığımız girişimler sonucu Geleneksel Taş İşçiliği Kursu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce müfredat kapsamına alınmıştır. Bu yıldan itibaren müdürlüğümüz tarafından taş işçiliği kursumuz başlatılmıştır. İlerleyen dönemde daha fazla kursiyerle bu sanatı geliştirmeyi hedefliyoruz."

Geleneksel Ahlat taş işçiliğiyle çeşitli yapıların inşa edildiğini dile getiren Yavuz, ilçede Ahlat taşıyla yapılan kümbet, mezar taşları, ev, cami, köprü ve birçok yapının bulunduğunu aktardı.

Usta öğretici Ercan Yavuz ise kursiyerlere çizim, kabartma ve oyma tekniğiyle ilgili eğitim verdiklerini belirterek, "İnşallah nesilden nesile bu sanat devam edecektir. Gençlerimizin gelmesini ve bu sanatı öğrenerek devam ettirmesini istiyoruz." dedi.

Taş oymacılığına merakının olduğunu ifade eden kursiyer Ümit Yavuz da bu kursla taş işçiliğini öğrenerek devam ettireceğini aktardı.

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