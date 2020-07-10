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Ahlat’ta bir binada karantina uygulaması kaldırıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 10.07.2020 23:47 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçe merkezindeki Kırklar Mahallesinde bulunan bir binanın korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Kırklar Mahallesi Kırklar Düzü 4.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.
Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçe merkezindeki Kırklar Mahallesinde bulunan bir binanın korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Kırklar Mahallesi Kırklar Düzü 4. Sokak No: 1 adresindeki binada uygulanan karantinanın 10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Bitlis Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
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Ahlat
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Hizan
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Tatvan
Toprak Eczanesi
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