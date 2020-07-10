Ahlat’ta bir binada karantina uygulaması kaldırıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir binada uygulanan karantina kaldırıldı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçe merkezindeki Kırklar Mahallesinde bulunan bir binanın korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği hatırlatılarak, “İlçenin Kırklar Mahallesi Kırklar Düzü 4. Sokak No: 1 adresindeki binada uygulanan karantinanın 10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

