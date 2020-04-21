Ahlat’taki gökkuşağı hayranlık uyandırdı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı hayranlık uyandırdı.

Ahlat ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan yağmur havaların soğumasına neden olurken, yağmur sonrası açan güneş ile birlikte ortaya çıkan gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu. Bir ucu Van Gölü’nde diğer ucu da şehir merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü, ilçe sakinleri tarafından farklı açılardan cep telefonlarıyla kaydedildi.

Oldukça net görünen gökkuşağı doyumsuz bir görüntü ortaya çıkarırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.



