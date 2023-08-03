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Ahlat'taki taş ocaklarında işçiler, sıcak havada saatlerce balyoz sallıyor

03.08.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki taş ocaklarında işçiler, kavurucu sıcağa rağmen geleneksel yöntemleri kullanarak çalışıyor.

Nemrut Dağı'nın eteklerindeki ocaklarda işçiler, murç, çivi, balyoz ve levye yardımıyla bloklar halinde çıkardıkları Ahlat taşını siparişlere göre şekillendirerek yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Ocaklarda sıcak havaya rağmen saatlerce balyoz sallayan işçiler, elde ettikleri kazançla ailelerini geçindiriyor.

22 yıldır taş ocağında çalışan Seyfettin Nacaroğlu, günün ilk ışıklarıyla ocakta çalışmaya başladıklarını söyledi.

Sıcak havanın kendilerini zorladığını anlatan Nacaroğlu, şöyle konuştu:

"Günlük ortalama 30-40 tane kütle halinde taş çıkarıyoruz. Daha sonra kesim için atölyelere gönderiyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bilek gücüyle çalışıyoruz. Bu sıralar hava sıcaklığı arttı. Yine de hamdolsun bir işimiz var ve çalışmaya devam ediyor."

Bölgede sıcaklık 28 ila 30 derece arasında değişiyor.

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Bitlis Ahlat Taş ocağı taş

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