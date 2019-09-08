SPOR

Ahmed Hassan: Beşiktaş taraftarını özlüyorum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan, siyah-beyazlı taraftarları çok özlediğini söyledi.

Ahmed Hassan: Beşiktaş taraftarını özlüyorum

Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan Ahmed Hassan, Türkiye'deki sevgiyi, misafirperverliği ve arkadaşlarını özlediği belirtti.

Siyah-beyazlı taraftarlara hep minnettar olacağını dile getiren Mısırlı eski futbolcu, "Taraftarları özlüyorum. İmkanım olsa her Beşiktaşlının elini sıkıp, ayrı ayrı teşekkür etmek isterdim. Bir dahaki gelişimde umarım bana Vodafone Park'ta kol kanat açarlar" ifadelerini kullandı.

"KOŞA KOŞA GELİRİM"
Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu aktaran Ahmed Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın stadında oynamak çok büyük bir onurdur. Oranın havası ayrı bir şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe alıp, bir tutam hava dolduracağım içine. Arada bir insanın canı çekiyor. Taraftarların tezahüratları ve destekleri öylesine inanılmaz ki maçın kendisi tuzu biberidir. Asıl olay tribün. Bir-iki kere Türkiye’yi tekrar ziyaret ettim ve dışarıdan stadı gördüm. Sanki daha büyük. Ama maç günü değildi, o yüzden taraftarsız gitmemin anlamı yoktu benim için. Beni aralarına alacaklarsa, bir davete bakar. Koşa koşa gelirim."

MAÇ SONU FORMA TAKAS ETMEZDİM
Beşiktaş'ı çok iyi takip ettiğini de vurgulayan Ahmed Hassan, "Beşiktaş'ı takip etmezsem, doktorlar bana herhalde 'Beşiktaş yetmezliği' diye tanı koyardı. Birçok Beşiktaş formamı saklıyorum. Maç sonu takas etmezdim formamı. Beşiktaş formasından daha değerlisi mi var? Evimde ise kupayı kazandığımız maçın forması asılıdır. Tüm takım imzalamıştı" şeklinde görüş belirtti.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Beşiktaş'tan 3 gollü provaBeşiktaş'tan 3 gollü prova
Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafıAbdullah Avcı'dan Quaresma itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmed Hassan Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

Galatasaray'ın yeni transferine hukuki takip

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

'0-0 bitseydi tarihi ayıp olurdu'

Emre Belözoğlu omuzlarda

Emre Belözoğlu omuzlarda

Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı

Lorelei Taron'dan İstanbul paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"G.Saray'ı Fethullah Gülen şampiyon yaptı"

"G.Saray'ı Fethullah Gülen şampiyon yaptı"

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmed Hassan: Beşiktaş taraftarını özlüyorum

''Beşiktaş taraftarını özlüyorum''

Beşiktaş 3 - 1 Ümraniyespor

Beşiktaş'tan 3 gollü prova

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hız kesmiyor

Bruno Peres'ten Beşiktaş itirafı

Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı

Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.