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Ahmed Kutucu'da Beşiktaş sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.01.2021 11:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Ahmed Kutucu'da Beşiktaş sürprizi

Adı Fenerbahçe'yle anılan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın da aynı şekilde kiralama teklifiyle Schalke'nin kapısını çalması bekleniyor. Gelsenkirchen takımı, kulübün finansal durumu nedeniyle oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ahmed Kutucu, A Milli Takım formasını iki kez terletti. 20 yaşındaki forvet bu sezon Bundesliga'da çıktığı 4 maçta gol veya asist katkısı yapmadı.

(SPORX)

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